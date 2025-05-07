Сюрприз для фронтовика и ветерана МВД от свердловской полиции

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заместитель начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор полиции Сергей Ремезков поздравил с наступающим праздником ветерана ВОВ Василия Афанасьевича Шицелова и его супругу Нину Александровну Давыдову, труженицу тыла.