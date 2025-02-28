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Федор Лукьянов: «Переговоры — это высшая точка воодушевления в связи с налаживанием отношений, дальше будет хуже»

Федор Лукьянов: «Переговоры — это высшая точка воодушевления в связи с налаживанием отношений, дальше будет хуже»

Дональд Трамп назвал «очень хорошими» прошедшие переговоры в Эр-Рияде и отметил, что после встречи делегаций России и США стал «намного более уверен» в достижении мирной сделки по Украине Президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за отказ признавать итоги переговоров в Эр-Рияде.

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