Федор Лукьянов: «Переговоры — это высшая точка воодушевления в связи с налаживанием отношений, дальше будет хуже»

Дональд Трамп назвал «очень хорошими» прошедшие переговоры в Эр-Рияде и отметил, что после встречи делегаций России и США стал «намного более уверен» в достижении мирной сделки по Украине Президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за отказ признавать итоги переговоров в Эр-Рияде.
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