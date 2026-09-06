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МОСИНФОРМ

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Сервис mos.ru поможет подготовить учетную запись к онлайн-голосованию на выборах

Сервис mos.ru поможет подготовить учетную запись к онлайн-голосованию на выборах

В личном кабинете на портале mos.ru доступен сервис, позволяющий заранее проверить способы участия в голосовании.

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