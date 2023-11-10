«Почта России» на грани банкротства

Случилось невероятное — корпорация «Почта России» заявила, что готовится объявить о банкротстве. Руководство госкорпорации заявило, что необходимо провести докапитализацию предприятия на сумму 30 млрд рублей и выделить еще 10 млрд на повышение зарплат.