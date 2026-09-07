American and African Crudes Soar as China's Oil Imports Rebound

The prices of crudes from Canada, South America, and Africa have jumped in recent weeks as Chinese oil import demand is rising from a decade-low, benchmark prices rally, and Middle East supply remains disrupted.
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