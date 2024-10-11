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Странная кошачья логика, которую человеку никогда не постичь

Странная кошачья логика, которую человеку никогда не постичь

Котики такие милые и забавные существа, что хочется наблюдать за ними целыми днями. Особенно за тем, как без каких-либо весомых причин они вдруг начинают вытворять очень странные вещи — прыгать на шторы, гоняться за хвостом, прятаться в коробки… Усатые, чьи фотографии вы увидите ниже, яркое доказательство того, что кошачья логика человеку не подвластна.

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