Странная кошачья логика, которую человеку никогда не постичь

Котики такие милые и забавные существа, что хочется наблюдать за ними целыми днями. Особенно за тем, как без каких-либо весомых причин они вдруг начинают вытворять очень странные вещи — прыгать на шторы, гоняться за хвостом, прятаться в коробки… Усатые, чьи фотографии вы увидите ниже, яркое доказательство того, что кошачья логика человеку не подвластна.