Эквадорский нефтедобытчик стал владельцем половины пермского проекта «Пермтотинефть» Наталья МарковаЛетом в Перми было зарегистрировано российское представительство эквадорской компании Totisa — ООО «Тотиса Ру».
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