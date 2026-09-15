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«Живу с мамой, двумя кошками и собакой»: Карина Андоленко объяснила, почему в 38 лет выбрала карьеру, а не семью

«Живу с мамой, двумя кошками и собакой»: Карина Андоленко объяснила, почему в 38 лет выбрала карьеру, а не семью

В свои 38 лет Карина Андоленко не стремится соответствовать привычным ожиданиям: у неё нет мужа и детей, а свой дом она делит с мамой, двумя кошками и собакой.

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