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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тимур Гурцкая: «Мне не нравится футбол, в который играет Юран. Его высказывания не соответствуют уровню тренера РПЛ»

Тимур Гурцкая: «Мне не нравится футбол, в который играет Юран. Его высказывания не соответствуют уровню тренера РПЛ»

– Мне не нравится футбол, в который играет Юран, потому что его высказывания не соответствуют уровню тренера РПЛ.

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