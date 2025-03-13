NASA в последний момент отменило запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) экстренно отменило запуск многоразового космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС).
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