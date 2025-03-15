Россиянам напомнили о суровости наказания за грязные номера

Чистота автомобиля – вопрос не только эстетики, но и соблюдения закона. Многие водители, увлеченные поездками за город или просто забывающие о своевременной мойке, рискуют столкнуться с неприятными последствиями из-за грязных номерных знаков.
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