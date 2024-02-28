Севастопольские склады идут с молотка – в чём причина?

Сразу начать нужно с того, что Севастополь не испытывает дефицита в товарах первой необходимости. Однако ценовая политика беспокоит граждан, так как продукты питания стали не по карману многим ввиду их дороговизны.
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