Польшу уличили в лицемерии в вопросе возрождения неонацизма на Украине

Эксперт по Восточной и Центральной Европе Российского совета по международным делам (РСМД) Ксения Смертина в беседе с ИС «ВЕСТИ» заявила, что Польше пришлось признать правоту предупреждений России о возрождении неонацизма на Украине, и теперь Варшава использует это в качестве предлога для сворачивания экономической и военной помощи Киеву Как заметила собеседница издания, это не что иное, как хрестоматийный пример «геополитического лицемерия», когда Россия на всех международных площадках «била в набат» и приводила аргументы о возрождении нацизма на Украине, а Варшава стыдливо закрывала на это глаза ради борьбы с Москвой.