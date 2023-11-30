Современное искусство: Как выглядят повзрослевшие дети Никиты Джигурды, и За что даже преданные поклонники критикуют методы воспитания актёра

Семейная жизнь Никиты Джигурды и Марины Анисиной иногда напоминает театр боевых действий. Супруги находят повод для громкой ссоры, эпатируют публику выяснением отношений, а однажды дошли до самого настоящего развода.
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