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Верховная рада инициирует создание структуры для «наведения дисциплины» в войсках и регулирования оборота оружия в стране

Верховная рада инициирует создание структуры для «наведения дисциплины» в войсках и регулирования оборота оружия в стране

На Украине озаботились вопросом порядка в войсках. В последнее время уже даже в самом Киеве трудно не признавать того, что с набором по мобилизации проявляются значительные проблемы, а те, кто подвергается мобилизации, не всегда горят желанием воевать.

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