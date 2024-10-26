Бесценный материнский труд

Цены ему нет - и не ценится он. А что его ценить-то, предки же рожали! Собственно, на написание меня подвигло обсуждение в ВШЭ законопроекта о студенческих семьях, ибо, как заметили старшие высокомудрые товарищи - "сожительство" студентов по любви, но без штампа не идет на пользу государству, а посему необходимо убеждать их как можно раньше вступать в брак и рожать детей.