ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Бесценный материнский труд

Бесценный материнский труд

Цены ему нет - и не ценится он. А что его ценить-то, предки же рожали! Собственно, на написание меня подвигло обсуждение в ВШЭ законопроекта о студенческих семьях, ибо, как заметили старшие высокомудрые товарищи - "сожительство" студентов по любви, но без штампа не идет на пользу государству, а посему необходимо убеждать их как можно раньше вступать в брак и рожать детей.

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