Члены ОПЕК+ продлевают сокращение добычи нефти, чтобы повысить цены

Москва, Эр-Рияд, Багдад и ряд других членов ОПЕК+ объявили о продлении сокращений добычи нефти, впервые объявленных в 2023 году в рамках соглашения между производителями нефти о повышении цен в условиях экономической неопределенности.
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