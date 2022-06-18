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Слуцкий хотел тренировать «Рубин» бесплатно. Клуб отказал, но сократил ему зарплату до 1 млн рублей в месяц

Леонид Слуцкий был готов тренировать «Рубин» бесплатно. 51-летний специалист предложил это руководству клуба после вылета из РПЛ по итогам прошлого сезона.

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