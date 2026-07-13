Жителям Ленобласти разрешили заправлять до 10 л топлива в канистры

Глава комитета информационной политики Ленинградской области, пресс-секретарь губернатора Ленинградской области Никита Донцов заявил о том, что нефтяные компании разрешили жителям региона заправлять топливо в канистры на автозаправочных станциях.
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