В России труд женщин оценивается на 27% дешевле мужского

Анализ данных Росстата выявил значительный гендерный разрыв в зарплатах на российском рынке труда. Согласно выводам, женщины в среднем зарабатывают на 33% меньше мужчин, что составляет около 28 тысяч рублей, с учётом всех премий и вычетов налогов.