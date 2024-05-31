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В России труд женщин оценивается на 27% дешевле мужского

В России труд женщин оценивается на 27% дешевле мужского

Анализ данных Росстата выявил значительный гендерный разрыв в зарплатах на российском рынке труда. Согласно выводам, женщины в среднем зарабатывают на 33% меньше мужчин, что составляет около 28 тысяч рублей, с учётом всех премий и вычетов налогов.

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