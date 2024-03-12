МИД ответил на идею Китая закрепить неприменение ядерного оружия первыми

Zl Россия уважает инициативы Китая и относится к ним с особым вниманием; при этом она считает, что любые предложения в сфере о международной безопасности, надо рассматривать «в общем контексте военно-политических реалий», учитывая другие факторы.
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