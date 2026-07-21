Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что нападающего «Зенита» Александра Соболева необходимо наказать за провокацию в матче OLIMPBET Суперкубка России со «Спартаком» (1:1, 4:2 — по пенальти).
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