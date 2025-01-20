Трамп подписал более 200 указов сразу после инаугурации

После инаугурации президент США Дональд Трамп подписал более 200 новых указов. Среди них введение чрезвычайного положения на границе с Мексикой и включение наркокартелей в список террористических организаций.
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