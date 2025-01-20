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Трамп подписал более 200 указов сразу после инаугурации

Трамп подписал более 200 указов сразу после инаугурации

После инаугурации президент США Дональд Трамп подписал более 200 новых указов. Среди них введение чрезвычайного положения на границе с Мексикой и включение наркокартелей в список террористических организаций.

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