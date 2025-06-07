Стало известно, чем занимаются осужденные украинские боевики в колонии

Украинские боевики, осужденные на пожизненное заключение за военные преступления, занимаются пошивом курток и чтением книг, передает корреспондент РИА Новости, посетивший ИК особого режима №1 УФСИН по Мордовии .
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