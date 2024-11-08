Ожесточённые бои в Курском котле: Элитная бригада разбита. Регион предложили сдать в качестве "жеста доброй воли"

Константин Самарин

Так мы и не узнаем ответа на вопрос: почему украинский генштаб до атаки на Курскую область отлично знал, в каком именно направлении нужно наносить удары, чтобы оккупировать половину области с минимальными потерями за три дня. И почему о планировавшемся нападении, ничего не знали, или не хотели знать в МО РФ. Почему не было организовано надежной обороны в направлении возможного удара противника? Безалаберность, или злой умысел на грани предательства? И почему за такой провал ГРУ и Генштаба ни кто так и не понес наказания? А теперь то, что отдали за три дня, не могут вернуть уже три месяца. Закрадываются крамольные мысли, что в российских штабах сидят агенты врага.