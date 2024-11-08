Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 709 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Wyborca: Президен...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...FP: распад коалиц...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Депутат Рады Скор...

Ожесточённые бои в Курском котле: Элитная бригада разбита. Регион предложили сдать в качестве "жеста доброй воли"

Ожесточённые бои в Курском котле: Элитная бригада разбита. Регион предложили сдать в качестве "жеста доброй воли"

Внезапно с новой силой возобновились ожесточённые бои в Курском котле. Войска наступают сразу с нескольких направлений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВР
Вова Рябов
Ни кого из котла не выпускать в утиль
Ответить
17 час.
Константин Самарин
Так мы и не узнаем ответа на вопрос: почему украинский генштаб до атаки на Курскую область отлично знал, в каком именно направлении нужно наносить удары, чтобы оккупировать половину области с минимальными потерями за три дня. И почему о планировавшемся нападении, ничего не знали, или не хотели знать в МО РФ. Почему не было организовано надежной обороны в направлении возможного удара противника? Безалаберность, или злой умысел на грани предательства? И почему за такой провал ГРУ и Генштаба ни кто так и не понес наказания? А теперь то, что отдали за три дня, не могут вернуть уже три месяца. Закрадываются крамольные мысли, что  в российских штабах сидят агенты врага.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх