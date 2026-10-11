Стоимость ноутбуков может резко вырасти из-за подорожания ключевых компонентов

По прогнозам аналитиков TrendForce, мировой рынок ноутбуков столкнется со спадом в 2027 году из-за значительного подорожания процессоров, оперативной памяти и SSD-накопителей.
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