Флешмоб: Хацунэ Мику в культурах разных стран

Вы замечали, что в последнее время всё новое — это хорошо забытое старое? Ремейки старых мультфильмов, экранизации советской анимации, продолжение давно забытых кинохитов… Так же и с поп-культурой! Пользователи соцсетей вспомнили об одной из самых популярных японских героинь пролого десятилетия — Хацунэ Мику.