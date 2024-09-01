Флешмоб: Хацунэ Мику в культурах разных стран

Вы замечали, что в последнее время всё новое — это хорошо забытое старое? Ремейки старых мультфильмов, экранизации советской анимации, продолжение давно забытых кинохитов… Так же и с поп-культурой! Пользователи соцсетей вспомнили об одной из самых популярных японских героинь пролого десятилетия — Хацунэ Мику.
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