Крокус. Cui prodest?

Всё на картине запрещено в РФ Вот представьте отстранённую картину: какая-то Страна (не Россия) воюет с Анти-страной, у которой нацистская идеология и которая открыто ставит целью уничтожение Народа Страны.
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