MES Repair Fails — Semis Break Down as Defensive Sectors Lead Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ MES Repair Fails — Semiconductors Break Down as Defensive Sectors Lead Wednesday Review → Thursday, October 15 Market Regime: Tactical Risk-Off / Breakdown with Defensive Rotation Macro: Inflation headwinds; bond-price relief Systemic Stress: Not confirmed Confidence: High in observed deterioration; moderate in continuation Wednesday invalidated Tuesday’s fragile-repair thesis.
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