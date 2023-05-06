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Соседи писателя Захара Прилепина рассказали, как стали свидетелями взрыва

Соседи писателя Захара Прилепина рассказали, как стали свидетелями взрыва

Жители деревни Ярки в Нижегородской области, в которой пострадавший от взрыва писатель и публицист Захар Прилепин отдыхал с семьей, в беседе с РИА Новости рассказали о том, как услышали взрыв и как вытаскивали Прилепина из взорванного автомобиля.

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