Невоенный анализ-65. Альянсы. 21 июня 2024

Житель Империи

Только эти западные пид..асы разрешили бить по всему, до куда дотянутся. И не важно, военные это объекты или гражданские. По гражданским предпочтительнее, можно вызвать народное недовольство, о чём они мечтают уже очень давно и там меньше противоракетного вооружения.