Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Шалимов
    "Враг всё активнее пытается перехватить инициативу. Пока у них это не получается…" (цитата). Настораживает это опорно..."У ВСУ нет дефици...
  • алекс кузь
    Армия превращается в холдинг из чвк. Военный бизнес , биржа военн подрядов. Ополчение само по себе. Тришкин кафтан.Гурулев предложил...
  • Генрих
    Жалко сербов...нет выхода к морю, нет и независимости от Запада. Надо Черногорию ..."перевоспитывать" под себя."Поезд ушел и ник...

Невоенный анализ-65. Альянсы. 21 июня 2024

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Житель Империи
Только эти западные пид..асы разрешили бить по всему, до куда дотянутся. И не важно, военные это объекты или гражданские. По гражданским предпочтительнее, можно вызвать народное недовольство, о чём они мечтают уже очень давно и там меньше противоракетного вооружения.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх