Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-65. Альянсы. 21 июня 2024
Комментарии
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Житель Империи
Только эти западные пид..асы разрешили бить по всему, до куда дотянутся. И не важно, военные это объекты или гражданские. По гражданским предпочтительнее, можно вызвать народное недовольство, о чём они мечтают уже очень давно и там меньше противоракетного вооружения.
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