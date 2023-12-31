Спорткары Porsche 911 и Porsche 718 с одним мотором сразились в дуэли на прямой

Блогеры устроили очередную битву спорткаров Porsche 911 и 718 в модификациях GT и RS. В соперники новейшему купе 911 GT3 авторы YouTube-канала Carwow выбрали его компактного оппонента, но в топовой версии — вторым участником гонки стал 718 Cayman GT4 RS.
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