Спорткары Porsche 911 и Porsche 718 с одним мотором сразились в дуэли на прямой

Блогеры устроили очередную битву спорткаров Porsche 911 и 718 в модификациях GT и RS. В соперники новейшему купе 911 GT3 авторы YouTube-канала Carwow выбрали его компактного оппонента, но в топовой версии — вторым участником гонки стал 718 Cayman GT4 RS.