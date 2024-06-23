Путевки в Турцию подешевели из-за падения спроса

Спрос на поездки на отдых в Турцию из России упал в июле, в результате владельцы гостиничного бизнеса вынуждены были начать снижать цены, таким наблюдением поделился с РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.