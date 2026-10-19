23-летний житель Нижнеудинска Иркутской области снова сел за руль нетрезвым — и попал под суд. Суд назначил наказание: 340 часов обязательных работ и лишение прав на 2 года 5 месяцев.
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