В мире резко выросло число случаев рака легких среди людей, которые не курят

Доля людей, у которых диагностирован рак легких, но которые никогда не курили, увеличивается, при этом загрязнение воздуха является «важным фактором», цитирует сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Российская газета».
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