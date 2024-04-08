То, что осталось за кадром: 22 фото со съемок известных фильмов

Загляните за кулисы и посмотрите, каково это — находиться по ту сторону экрана. Масштабные голливудские фильмы и сериалы снимаются не за один день, и это означает, что актерам и съемочной группе иногда удается сделать перерыв в работе.
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