В Госдуме поддержали идею «маркировать» концерты под фонограмму

Концерты под фонограмму являются обманом зрителя, поэтому российских артистов, выступающих под запись, могут обязать делать отметки об этом в анонсах своих выступлений, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» первый замглавы….
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