Трендон Уотфорд набрал 19+7 в финале Летней лиги НБА и признан MVP турнира

Форвард «Блэйзерс» Трендон Уотфорд признан MVP Летней лиги НБА в Лас-Вегасе. В финальной встрече против «Никс» Уотфорд набрал 19 очков (7 из 15 с игры, 3 из 6 из-за дуги), а также совершил 7 подборов и 3 перехвата.