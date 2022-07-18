Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Трендон Уотфорд набрал 19+7 в финале Летней лиги НБА и признан MVP турнира

Трендон Уотфорд набрал 19+7 в финале Летней лиги НБА и признан MVP турнира

Форвард «Блэйзерс» Трендон Уотфорд признан MVP Летней лиги НБА в Лас-Вегасе. В финальной встрече против «Никс» Уотфорд набрал 19 очков (7 из 15 с игры, 3 из 6 из-за дуги), а также совершил 7 подборов и 3 перехвата.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх