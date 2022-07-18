Трендон Уотфорд набрал 19+7 в финале Летней лиги НБА и признан MVP турнира

Форвард «Блэйзерс» Трендон Уотфорд признан MVP Летней лиги НБА в Лас-Вегасе. В финальной встрече против «Никс» Уотфорд набрал 19 очков (7 из 15 с игры, 3 из 6 из-за дуги), а также совершил 7 подборов и 3 перехвата.
Популярные статьи
- Тутберидзе – американскому журналисту Лизу: «Дейв, ты полное дерьмо. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился»
- Полицейский нарушил инструкции, встав коленом на шею Джексона Хэйса во время ареста
- Лука Каттани: «Спартак» ждет светлое будущее, у клуба прекрасный президент. К нему я испытываю любовь и благодарность»
Свежие комментарии