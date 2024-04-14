Посол высказался о личности помешавшего преступнику в Сиднее мужчины

Посол в Сиднее: личность помешавшего напавшему на людей в ТЦ мужчины неизвестна Посольство РФ в Австралии пока не может установить личность мужчины, который дал отпор преступнику, напавшему на посетителей ТЦ в пригороде Сиднея с ножом.