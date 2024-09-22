Макаревич заявил, что статус иноагента унижает его человеческое достоинство

Основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич* утверждает, что никогда не осуществлял политическую деятельность в интересах иностранных государств, а также считает, что статус иностранного агента унижает его человеческое достоинство.
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