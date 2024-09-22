Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Макаревич заявил, что статус иноагента унижает его человеческое достоинство

Макаревич заявил, что статус иноагента унижает его человеческое достоинство

Основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич* утверждает, что никогда не осуществлял политическую деятельность в интересах иностранных государств, а также считает, что статус иностранного агента унижает его человеческое достоинство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Что Макаревич в Израиле или оттуда тоже удрал? Этот жид нигде не пропадет!
Ответить
14 час.
Eduard
Точно!
Ответить
14 час.
Eduard
А какой статус Макар вам дать:&quot;Патриот&quot;,гражданин&quot;.Поиоему вы не в России,где настоязие патриоты живут!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх