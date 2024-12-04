Во Владивостоке появится центр подготовки снайперов

Заместителю председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрию Трутневу представили доклад о строительстве в Надеждинском районе Центра подготовки снайперов «Восток» сообщает PRIMPRESS.
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