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РБК: WB и Avito выступили против регистрации продавцов на портале "Госуслуги"

РБК: WB и Avito выступили против регистрации продавцов на портале "Госуслуги"

Wildberries и Avito выступили против обязательной аутентификации продавцов на российских маркетплейсах через портал "Госуслуги", объяснив это тем, что мера заблокирует международное развитие онлайн-торговли.

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