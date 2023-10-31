Рогов заявил, что российские военные отбили попытку атаки ВСУ в районе Вербового

Российским военным 31 октября удалось отбить атаку украинских бойцов на Ореховском направлении в районе села Вербовое, ликвидировав при этом танк, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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