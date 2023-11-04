Из книги Чаленко о Новороссии: Ориентация – Юг. Кто такие южнорусские люди? 

«Политнавигатор» продолжает публиковать отрывки из книги «Новейшая история Новороссии» южнорусского журналиста-политэмигранта Александра Чаленко («Южнорусский еретик») До этого мы опубликовали главу, посвященную Петру Ющенко, старшему брату украинского президента Виктора Ющенко, который в своих «исторических исследованиях» всех и вся записал в украинцы.