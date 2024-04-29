Шон О'Мэлли: Махачев против Холлоуэя — это был бы дикий бой

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли хотел бы увидеть поединок между чемпионом в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и вторым номером полулёгкого дивизиона Максом Холлоуэем.
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