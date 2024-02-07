Эксперт заверил в сохранении диалога с РФ после выборов президента Азербайджана

В Азербайджане 7 февраля состоятся внеочередные выборы президента. Полномочия Ильхама Алиева истекают только в апреле 2025 года, однако после боевых действий 19–20 сентября 2023-го и самороспуска непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с 1 января 2024 года возникла необходимость подтвердить мандат президента на всей определенной конституцией территории Азербайджана.