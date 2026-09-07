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Комплексы США в Норвегии способны поражать цели вплоть до Москвы

Комплексы США в Норвегии способны поражать цели вплоть до Москвы

Поражать цели в европейской части России, включая Москву способны американские ракетные системы, доставленные в Норвегию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, об этом 7 сентября сообщает «Life».

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