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Аналитик Юшков объяснил рост цен на газ в Европе событиями в России

Аналитик Юшков объяснил рост цен на газ в Европе событиями в России

Рост цен на газ в Европе частично связан с текущей ситуацией, которая происходит в России. Об этом RT заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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