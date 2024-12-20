Суд дал реальный срок Щукину - посреднику в деле заммэра Барнаула Шеломенцева

Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу прокуратуры на прошлый "мягкий" приговор Алтайский краевой суд 20 декабря изменил приговор бывшему зампредседателя "дорожного" комитета Барнаула Сергею Щукину, который был посредником в даче взятки экс-заместителя мэра города Антону Шеломенцеву.
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