Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе

В 12-раундовом поединке, прошедшем на Королевской арене в Эр-Рияде, он победил соотечественника Дмитрия Бивола, но не единогласным решением судей - один из них выставил ничейные оценки, двое других отдали победу БетербиевуИсторический бой — россиянин Артур Бетербиев завоевал звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе.
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