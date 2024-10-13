Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе

В 12-раундовом поединке, прошедшем на Королевской арене в Эр-Рияде, он победил соотечественника Дмитрия Бивола, но не единогласным решением судей - один из них выставил ничейные оценки, двое других отдали победу БетербиевуИсторический бой — россиянин Артур Бетербиев завоевал звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе.